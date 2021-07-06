"Большая стройка" на Хортице продолжается: как меняется остров (фото)

"Большая стройка" на Хортице продолжается: как меняется остров (фото)

По словам Ткаченко, процесс значительно ускорился.

На Хортице продолжаются работы в рамках "Большой Реставрации". До конца августа планируется обустройство Кургана возле Музея истории Запорожского козачества. Также запущена программа полной реконструкции в северной части острова.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Параллельно до конца года будут продолжаться противоаварийные работы в Музее и на смотровой площадке", — написал он на своей странице в Facebook.

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Ткаченко напомнил, что Министерство культуры и информационной политики Украины, Запорожская облгосадминистрация и "Запорожсталь" подписали Меморандум о консолидации усилий для возрождения острова. Партнером проекту реконструкции Хортицы стала компания Метинвест. Над разработкой концепции Хортицы работал коллектив авторов, которых собрала консалтинговая компания "Big City Lab".

"Мы объединили усилия, поэтому процесс значительно ускорился. Поэтому продолжаем работать и движемся по плану", — резюмировал он.

Напомним, что уже 28-29 августа на острове Хортица, который стал одним из главных объектов проекта "Большая реставрация" в составе глобальной инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", состоится масштабный музыкальный фестиваль европейского уровня ZOUND 2021. Об участии в нем уже заявили многие звезды украинского шоу-бизнеса, сообщают организаторы фестиваля, компания Fishcanfly.

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