"Большая стройка": на Николаевщине в направлении Кропивницкого скоро можно будет ехать новой "бетонкой"

"Большая стройка": на Николаевщине в направлении Кропивницкого скоро можно будет ехать новой "бетонкой"

До начала капитального ремонта дорога считалась одной из худших в Украине.

В Николаевской области на участке трассы Н-14 от границы с Кировоградской областью в направлении Кропивницкого протяженностью 8 километров началось устройство финишного слоя из тяжелого цементобетона толщиной 26 сантиметров. Капитальный ремонт трассы, ведущей к портам черноморского побережья, проводится в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

Перед началом устройства финишного слоя дорожники предварительно выполнили комплекс подготовительных работ. В частности, была проведена стабилизация основания земляного полотна негашеной известью и цементом. Такая подготовка необходима для достижения необходимого модуля упругости дороги. Дополнительно основа была усилена также с помощью устройства слоя отсева и постного бетона.

Необходимая для строительства дороги цементобетонная смесь изготавливается на заводе неподалеку от участка проведения работ в селе Воссиятское. Качество готового бетона перед укладкой проверяется дважды: в лаборатории на самом заводе и уже на объекте непосредственно перед самой укладкой.

Необходимость строительства именно бетонной дороги на данном направлении объясняется повышенным грузопотоком, следующим в направлении портов Причерноморья. До начала капитального ремонта дорога Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев считалась одной из худших в Украине. Большое количество транспортных средств с повышенной нагрузкой привели эту дорогу в неудовлетворительное состояние.

До начала "Большой стройки" на дороге Н-14 в течение последних 70 лет капитальный ремонт не проводился ни разу. В 2020 году здесь уже было построено 66 км бетонной дороги.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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