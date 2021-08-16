"Большая стройка": на трассе Киев — Чоп бетонируют каркас новой развязки

Она разгрузит транспортные пути в Киев.

В рамках програмы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на новой транспортной развязке на 21 км трассы М-06 Киев — Чоп подрядная компания завершила устройство арматурного каркаса очередной секции эстакады.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора.

Мостостроители завершили работы по устройству арматурного каркаса на пролетных строениях эстакады №2 Секция № 1 вблизи Стоянки и забетонировали ее, использовав для этого 585 м3 бетона.

"Развязки строим в рамках реализации проектов "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г.. Киев" за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", - говорится в сообщении.

Строительные работы выполняет азербайджанская Evrascon, за техническое наблюдение соответствует Kocks Consult GmbH (Германия).

Кроме данной развязки, также сводят две новых на трассе М-05 Киев — Одесса: на 15 км у Чабанов и 21 км вблизи Виты Почтовой. Их открытие позволит разгрузить транспортные пути на подходах к Киеву и сделает движение более безопасным.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах по обновлению 4500 км государственных дорог в этом году.

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