"Большая стройка": на вантовом мосту в Запорожье за ночь положили асфальт. Фото

"Большая стройка": на вантовом мосту в Запорожье за ночь положили асфальт. Фото

Вскоре движение транспорта по мосту должно открыться.

На вантовом мосту через Днепр в Запорожье завершили укладку асфальта и нанесение дорожной разметки.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

Мост является флагманом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Чтобы быстрее справиться с асфальтированием, мостостроителям пришлось работать всю ночь. Работы, стартовавшие днем накануне, продолжались почти до утра 11 января.

"Чтобы как можно скорее открыть движение по верховой части вантового моста, было решено устроить временное дорожное покрытие. Для устройства асфальтобетона сегодняшние погодные условия благоприятны. А вот, когда наступит стабильно теплая и сухая погода, мостостроители заменят временный асфальт на гусасфальт, предварительно обработав плиту проезда гидроизоляционным слоем", — сообщает областная Служба автомобильных дорог.

Следующим этапом работ стала проверка геодезистами моста под нагрузкой асфальта. Параллельно идет монтаж подсветки, которая украсит сооружение. А уже вскоре движение транспорта по мосту должно открыться и разгрузить трафик в городе в часы пик.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сделали более 14 тысяч километров дорог (более 40% основной дорожной сети) и более 600 мостов.