Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Большая стройка": на вантовом мосту в Запорожье за ночь положили асфальт. Фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Большая стройка": на вантовом мосту в Запорожье за ночь положили асфальт. Фото

Вскоре движение транспорта по мосту должно открыться.

На вантовом мосту через Днепр в Запорожье завершили укладку асфальта и нанесение дорожной разметки.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

Мост является флагманом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Чтобы быстрее справиться с асфальтированием, мостостроителям пришлось работать всю ночь. Работы, стартовавшие днем   накануне, продолжались почти до утра 11 января.

©

"Чтобы как можно скорее открыть движение по верховой части вантового моста, было решено устроить временное дорожное покрытие. Для устройства асфальтобетона сегодняшние погодные условия благоприятны. А вот, когда наступит стабильно теплая и сухая погода, мостостроители заменят временный асфальт на гусасфальт, предварительно обработав плиту проезда гидроизоляционным слоем", — сообщает областная Служба автомобильных дорог.

Следующим этапом работ стала проверка геодезистами моста под нагрузкой асфальта. Параллельно идет монтаж подсветки, которая украсит сооружение. А уже вскоре движение транспорта по мосту должно открыться и разгрузить трафик в городе в часы пик.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сделали более 14 тысяч километров дорог (более 40% основной дорожной сети) и более 600 мостов.

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация