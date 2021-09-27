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"Большая стройка": на Закарпатье круглосуточно ремонтируют трассу между КПП вдоль венгерской границы

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Просмотры
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"Большая стройка": на Закарпатье круглосуточно ремонтируют трассу между КПП вдоль венгерской границы

На Закарпатье восстанавливают более 39 км автодороги государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши с подъездом к КПП "Косино".

Ремонт трассы продолжается круглосуточно в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"Подрядчик не только восстанавливает дорожное полотно, а также обустраивает водоотвод с проезжей части, новые автобусные остановки, металлическое барьерное ограждение, укрепляет обочину. В рамках маршрута в соответствии с проектной документацией ремонтируют шесть малых мостов и путепровод", - отметил Билецкий.

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Далее на восстановленную автодорогу планируют нанести новую разметку и установить дорожные знаки.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4500 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Дата публикации
Просмотры
234
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