"Большая стройка": на Закарпатье отремонтировали трассу через Оленевский перевал

В Закарпатской области завершились работы по ремонту участка трассы Т-07-12 Перечин-Свалява, ведущего через Оленевский перевал.

Восстановление дороги проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка",

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя облгосадминистрации Иштван Петрушка.

В частности, на маршруте через перевал был уложен новый верхний слой асфальтобетона, оборудованы обочины и нанесена разметка. Подрядчик также устроил систему водоотвода.

"Сейчас специалисты продолжают работы, которые можно выполнять качественно даже при минусовой температуре. Так, на маршруте Т-07-12 Перечин-Свалява в пределах Оленевского перевала подрядная организация устраивает барьерное оцинкованное ограждение", – отметил Петрушка.

Трасса Т-07-12 Перечин – Свалява имеет протяженность 50 километров и объединяет две стратегически важных для Закарпатской области дороги: Н-13 Львов – Самбор – Ужгород на западе и М-06 Киев – Чоп. Работы по ремонту трассы по программе "Большая стройка" стартовали в 2020 году.

Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было построено и восстановлено 13 тысяч километров дорог. За следующие два года программа планирует охватить еще 15 тысяч километров дорог.