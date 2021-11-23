"Большая стройка": на Закарпатье после ремонта открыли самый длинный путепровод

Путепровод в Батьево является крупнейшим в регионе.

На путепроводе протяженностью 312 метров в пгт Батьево Закарпатской области после восстановительных работ, проведенных в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», вновь открылось движение автотранспорта.

Об этом в Facebook сообщила служба автомобильных дорог в Закарпатской области.

Путепровод в Батьево, проходящий над железнодорожным узлом, является крупнейшим в регионе. Он расположен на дороге международного значения М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши с подъездом к КПП "Косино", которая пролегает вдоль украино-венгерской границы.

Обновление путепровода, построенного в 80-е годы прошлого века, подрядчик провел за семь месяцев. С момента постройки и до включения в программу «Большая стройка» серьезный ремонт искусственного сооружения ранее не проводился.

В ходе восстановительных работ на путепроводе были заменены монолитные бетонные плиты и арматурная сетка. Подрядчик также установил новое барьерное ограждение и перила, оборудовал водоотвод, провел гидроизоляцию и обновил деформационные швы.

Ширина проезжей части путепровода после ремонта составляет 10 метров. По обе его стороны обустроены также тротуары шириной по 2,5 м каждый.

Для полной сдачи объекта подрядчику осталось завершить подмостовые реставрационные работы.

Напомним, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского действует отдельная Национальная программа восстановления мостов. В 2020 году по этой программе уже отремонтировано 216 мостов и искусственных сооружений. Количество восстановленных и построенных объектов по планам в этом году составит 245.