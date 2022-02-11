"Большая стройка" начинает масштабную модернизацию пограничной инфраструктуры

Развитие пограничной инфраструктуры Украины стало частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Правительство приняло решение, передающее Министерству инфраструктуры полномочия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Это решение приобщает к президентскому проекту "Большая стройка" пограничную инфраструктуру, а именно международные автомобильные пункты пропуска. В частности, "Ягодин - Дорогуск", "Ужгород - Вишне-Немецкое" и "Чоп - Захонь". Наш флагманский проект: модернизация и развитие МАПП "Ягодин – Дорогуск". Через него осуществляется 40% всех автомобильных грузовых перевозок в Украине", – рассказывает глава министерства Александр Кубраков.

Отмечается, что модернизация пунктов пропуска и повышение пропускной способности являются частью обязательств, возложенных на Украину в рамках договоренностей с европейскими странами. Начиная с 2012 года, финансирование мероприятий по строительству и реконструкции пунктов пропуска практически не осуществлялось, но теперь ситуация изменится.

"У нашей команды есть соответствующий управленческий опыт для того, чтобы наладить процессы модернизации автомобильных пунктов пропуска, создать комфортное пространство для пользователей и, наконец, решить критическую проблему с очередями на украинской границе", – подчеркнул министр.

В Мининфраструктуры напоминают, что в соответствии с международными договорами функционируют 74 международных и межгосударственных пункта пропуска, из которых полностью необорудованными остаются 33. Еще около 20 уже не отвечают современным требованиям, поскольку были построены в советское время.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году начинается строительство нового моста Ямполь – Косеуц через реку Днестр, который соединит Украину и Молдову.