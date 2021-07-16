"Большая стройка": Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы приняла первый самолет

В аэропорту "Одесса" открыта новая взлетно-посадочная полоса. Она позволит принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767 і Airbus A330. ВПП уже приняла первый самолет, выполнивший рейс авиакомпании SkyUp Airlines PQ107 из Киева (Борисполь).

Об этом сообщает Одесская ОГА.

Строительные работы продолжались 31 месяц. Полоса имеет длину 2,8 км и ширину 45 м. Сооружена также сопутствующая инфраструктура: две рулевых дорожки, современная навигационная система посадки, перрон перед новым терминалом, четыре телетрапа для посадки-высадки пассажиров.

При строительстве впервые в Восточной Европе использовали технологию "тяжелого" бетона толщиной 40 см, которая увеличила ее силу и пропускную способность вдвое.

"Одесский аэропорт — это сердце инфраструктурных объектов и международных транспортных коридоров всей нашей области. И я убежден, что это будет тот магнит, который сможет привлекать мощные инвестиции, которые поспособствуют развитию Одесского региона", — отметил глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Новая ВПП одесского аэропорта - проект в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Гриневецкий сообщил, что в рамках "Большой стройки" также планируется мост через Днестровский лиман, реконструкция Хаджибейского дамбы и строительство дороги в обход Сухого лимана. А за пределами города - проекты, связанные с Дунаем и островом Змеиный.

В 2012 году был разработан проект строительства современного пассажирского терминала аэропорта "Одесса" площадью около 30 тыс. м2. В 2017 году терминал начал обслуживать внутренние и международные рейсы. Сейчас уже завершена третья очередь строительства, которая позволяет обслуживать самолеты на новом перроне.

В дальнейшем, после того, как взлетно-посадочная полоса будет продлена еще до 3200 метров - аэропорт сможет без ограничений принимать самолеты класса E, такие как Boeing-767-300. Это позволит аэропорту "Одесса" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы. По прогнозам, благодаря новой ВПП годовой пассажиропоток аэропорта увеличится до 4 млн человек к 2026 году.

Как ранее отметил заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках президентской инициативы стартовала масштабная реконструкция региональных аэропортов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку