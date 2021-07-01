"Большая стройка" объездной Днепра: "Автомагистраль-Юг" начинает устройство дорожной одежды на двухуровневой развязке

На развязке построят мостовое сооружение - путепровод длиной 45 м и шириной 22 м.

На одном из участков будущего Южного обхода Днепра - двухуровневой транспортной развязке на пересечении с улицей Аэропортовской - начались работы по устройству слоев дорожной одежды. Работы выполняются компанией "Автомагистраль-Юг" в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О ходе работ на данном участке и на других частях обхода сообщает официальная Facebook-страница президентской программы.

Предполагается, что на развязке построят мостовое сооружение - путепровод длиной 45 м и шириной 22 м. В данный момент на участке завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения. Дорожно-строительные бригады завершили устройство земляного полотна, слоев дорожного основания из песка и щебеночно-песчаной смеси. Сейчас продолжаются работы по устройству усиленного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. В ближайшее время стартуют работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

"Новая развязка позволит полноценно соединить все участки 7-километровой объездной дороги, обеспечив комфорт и безопасность транспортного движения при пересечении новой трассы с магистральной улицей города", - говорится в посте.

На участке км 0+000 - км 1+800 продолжаются работы по устройству водоотвода. Вскоре начнется комплекс работ по укреплению входного и выходного русла водопропускных труб и укрепления откосов.

На участке км 3+700 - км 4+200 уже завершен комплекс земляных работ и устройство ливневой канализации. Вскоре там начнется устройство слоев дорожного основания.

На отрезке км 4+200 - граница города Днепра выполняются земляные работы для устройства сборной железобетонной водопропускной трубы.

От границы города до улицы Мильмана завершаются работы по устройству коллектора и земляного полотна и песка с последующим армированием геосинтетических материалов.

Работы планируется завершить к осени этого года.

Как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют первую очередь объездной Днепра - Южный обход, а также начнут создание второй части - Северного обхода.

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