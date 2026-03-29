«Азовский город» российских окупантов на юге Украины: что задумали в Кремле

На оккупированных территориях юга Украины ведется активное строительство транспортной системы. Оккупанты прокладывают и модернизируют более 2500 км автомобильных и железнодорожных путей. Главная цель Кремля — удержание и контроль захваченных территорий для военной и финансовой выгоды.

Об этом пишет Reuters.

После полномасштабного вторжения в 2022 году Россия инвестировала почти $12 млрд в дороги, железные дороги, порты и промышленные объекты на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

По информации украинской военной разведки, Россия сосредоточена на развитии цепей поставок для поддержки своих военных усилий. Основным приоритетом для РФ является именно создание сети транспортной инфраструктуры.

«Самый критический приоритет для россиян — это инфраструктура. Транспортная инфраструктура», — прокомментировал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Как пишет Reuters, в Кремле намерены создать так называемое «Азовское кольцо» — систему коммуникаций по автодорогам и железной дороге на оккупированных территориях юга Украины.

Опрошенные Reuters аналитики отмечают, что «Азовское кольцо» позволит Кремлю воплотить целый ряд задумок — от удобства военного контроля с возможной быстрой переброской войск до развития широкой сети инфраструктуры с последующим ее использованием в пользу Москвы.

Следующим шагом к реализации этой стратегии является восстановление портов в Мариуполе и Бердянске для экспорта зерна и угля. Это также один из способов РФ максимально интегрировать захваченные земли.

Представительница президента Украины по делам Крыма Ольга Куришко, которую цитирует агентство, заявила, что стремление России построить экономическую инфраструктуру на востоке и юге Украины напоминает то, что она делала в аннексированном Крыму. Но на этот раз все происходит значительно быстрее.

Действительно ли российское строительство имеет успехи

Руководитель Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, комментируя публикацию Reuters, заявил о некоторых преувеличениях со стороны западных журналистов.

По его словам, единственным новым строительством, которое осуществляют россияне, является объездная дорога через Мариуполь.

«Объездная дорога Мангуша существовала всегда. Ее только ремонтируют с условным расширением. Железная дорога четвертый год анонсируется, и это — единственная стабильность», — написал в своем Telegram-канале Андрющенко.

При этом он фактически признал существование «Азовского кольца», отметив, что оккупанты перебрасывают по этой дороге огромное количество военных подразделений на линию фронта.

