"Большая стройка" освободилась от советской бюрократии и переходит на международные стандарты ценообразования

"Большая стройка" освободилась от советской бюрократии и переходит на международные стандарты ценообразования

Верховная Рада приняла законопроект №2234, который вносит изменения в ряд законодательных актов Украины по определению ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Таким образом, в дорожной отрасли теперь будут применяться международные правила ценообразования.

Что именно изменит принятый законопроект №2234, рассказали в Министерстве инфраструктуры.

В отличие от действовавших до недавнего времени советских норм, новые в значительной степени избавляют подрядчиков и заказчиков от выполнения большого количества устаревших и неэффективных требований, что позволит ускорить реализацию проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Одной из главных особенностей нового закона является то, что он позволяет внедрить в дорожной отрасли международные стандарты ценообразования по системе измерения CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement).

"Устаревшие требования плановой экономики долго негативно отражались на работе бизнеса, прозрачности процессов и конкуренции на рынке. Теперь это изменится. Кроме дебюрократизации отношений между частным и государственным сектором, наконец-то создаются условия, при которых бизнес будет заинтересован в использовании современных технологий, техники и материалов", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Закон о ценообразовании, среди прочего, передает функции определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования от Минрегиона в Мининфраструктуры.

Вводимая система ценообразования CESMM позволяет также использовать новые материалы, технику и привлекать международных участников. Исполнитель также на свое усмотрение сможет устанавливать уровень заработной платы рабочих.

Вместо большого количества бумажных документов, регламентировавших использование конкретной техники и материалов, подрядчик теперь будет предоставлять заказчику информацию о конечной стоимости метра дорог.

До принятия закона о ценообразовании в дорожном строительстве международные нормы CESMM применялись только в проектах, финансируемых международными финансовыми организациями, такими как ЕБРР и Всемирный банк. Теперь эти нормы будут применяться на всех проектах "Большой стройки", что значительно ускорит их реализацию и поднимет качество.

Напомним, по планам "Большой стройки" Владимира Зеленского, до конца 2024 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог, насчитывающую 24 000 км.

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