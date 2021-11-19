"Большая стройка": от Недригайлова до Ромнов уже можно проехать качественной новой дорогой

"Большая стройка": от Недригайлова до Ромнов уже можно проехать качественной новой дорогой

На 11,6 км дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка завершился капитальный ремонт, проходивший там по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Был восстановлен участок, соединяющий поселок Недригайлов и Ромны (км 232+360 – км 244+000).

Об этом сообщила Сумская ОГА.

На трассе отфрезерировано изношенное асфальтобетонное покрытие и усилено основание дорожной одежды. Также был устроен выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, устроены обочины и освещение. В настоящее время наносится дорожная разметка.

Всего в течение 2020-2021 годов планируется отремонтировать 189,6 км трассы Н-07.

"Из них: в пределах Сумской области – 83,6 км, Черниговской – 91 км и Киевской – 15 км. В следующем строительном сезоне реконструкция и капитальный ремонт на данной автодороге в пределах Сумской области будут продолжены", - добавили в ОГА.

Как ранее сообщалось, в планах программы "Большая стройка" до конца 2024 года восстановить 24 тыс. км дорог. Программа Президента Владимира Зеленского охватит как трассы государственного значения, так и местные дороги.