"Большая стройка" поможет хмельниччанам бороться с раком: в области начали делать лучевую терапию

Ранее жители области обращались за помощью в другие регионы.

В радиологическом отделении Хмельницкого областного противоопухолевого центра по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" технически переоснащено помещение для дистанционной лучевой терапии и построен бункер для линейного ускорителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Благодаря реализации этого проекта в области больные раком смогут получить надлежащее лечение и увеличить свой шанс на здоровую и долгую жизнь. За год пройти лечение здесь смогут минимум 1500–1800 пациентов, которым показана лучевая терапия", - отметили в Минздраве.

Новейшее оборудование позволяет с высокой точностью воздействовать именно на скопление больных клеток, поэтому применяется для лечения опухолей мозга, легких, молочной железы, в сложных случаях в онкогематологии и лечении детей с новообразованиями.

Как отметили в Минздраве, на текущие объемы работы было выделено 9,68 млн грн из государственного бюджета (по программе регионального развития) и 1,26 млн грн – из областного бюджета. На приобретение системы линейного ускорителя было потрачено 32 млн грн из областного бюджета и 18 млн грн собственных средств.

"Ранее жители Хмельницкой области вынуждены были обращаться за помощью в другие регионы. Теперь пациенты с онкологией смогут проходить лечение в Хмельницком областном противоопухолевом центре", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что благодаря реализации программы Владимира Зеленского в Украине появилось 200 современных приемных отделений в опорных больницах с медицинской техникой и 600 полноценных сельских амбулаторий.