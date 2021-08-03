"Большая стройка" пришла на железнодорожный участок Ковель — Изов — Госграница

На железнодорожном участке Ковель — Изов — Госграница стартовала активная фаза работ по ее электрификации.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, побывавший на участке с инспекцией.

Участок Ковель — Изов — Госграница, по словам Юрика, очень важный проект программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Во-первых, он служит основой для укрепления экспортных позиций Украины в направлении стран ЕС. Во-вторых, цены на горючее постоянно растут, поэтому для собственной энергетической безопасности Укрзализныця должна максимально быстро и масштабно электрифицировать инфраструктуру. В-третьих, мы должны заботиться о своей стране — повышать экологичность транспорта», — отметил Юрик.

По информации Укрзализныци, электрификация участка позволит увеличить ее пропускную способность, сократить сроки доставки грузов, освободить 10 магистральных тепловозов, выбросы продуктов сгорания которых в атмосферу оцениваются в около 12 тысяч тонн в год, а эксплуатационные затраты сократить на 136,4 млн гривен ежегодно.

«Наконец получили зеленый свет от Государственной архитектурно-строительной инспекции — разрешение на начало основных работ. Сейчас здесь уже идут активные работы. Далее по графику — выбор подрядчика для строительства тяговой подстанции Ковель», — сообщил Юрик.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко анонсировал получение УЗ 130 новых французских грузовых электровозов в рамках ратифицированного межправительственного соглашения Украины и Франции.

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