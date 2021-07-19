"Большая стройка" прокладывает дополнительные ж/д колеи для увеличения грузопотоков в портах – Кубраков

Протяженность участка составляет 6,5 км.

Для увеличения грузопотоков в украинских портах по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на участке Черноморская – Береговая уже начали укладку и электрификацию второй главной колеи.

Это позволит увеличить пропускную способность участка с 55 до 60 пар поездов в сутки. Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Без системного подхода к развитию инфраструктуры невозможны качественные государственные сервисы. Порты должны развиваться, а государство - создавать для этого необходимые условия", - пишет Кубраков.

По его словам, протяженность участка составляет 6,5 км. В существующем виде он выступает как ограничитель для увеличения грузопотоков для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний Украины - ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод". Предполагается, что до 2023 года на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" грузопотоки должны будут достичь уже 135 млн тонн. Для того, чтобы это произошло, необходима модернизация существующей инфраструктуры. Работы на участке Черноморская – Береговая планируется завершить до конца года.

В дальнейшем дополнительная главная колея будет уложена также на участке "пост 30 км" - станция Береговая - станция Химическая. За счет этого пропускная способность участка Черноморская - Береговая - Химическая вырастет до 150 пар поездов в сутки.

По словам министра, модернизация инфраструктуры порта "Южный", являющегося крупнейшей государственной стивидорной компанией, покажет способность и желание государства выступать в качестве эффективного менеджера.

Напомним, не так давно было заключено межгосударственное соглашение между Украиной и Францией о поставке 130 новых электрических локомотивов производства компании Alstom. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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