"Большая стройка" реализует проект Малый Карпатский круг: дороги к горным курортам будут идеальными

Ремонтно-строительные работы в рамках этого проекта уже стартовали в прошлом году.

В 2022 году во Львовской области начнутся активные работы по восстановлению дорог к горным курортам и туристическим "магнитам" Карпат, объединенные маршрутом Малый Карпатский круг.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог Львовской области.

Проект, реализуемый в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сосредоточится на реконструкции и ремонте дорог, ведущих к карпатским горам. Речь идет прежде всего об автомобильных дорогах государственного значения Т-14-24 Сколе – Славское и М-06 Киев – Чоп, а также ряде дорог местного значения.

"Благодаря этому мы соединим качественными дорогами рекреационные курорты Львовщины, Ивано-Франковщины и Закарпатья, что позволит сделать путешествия более комфортными и безопасными, а также существенно сократить время в пути", – отмечает Служба автомобильных дорог.

Ведомство добавляет, что "2022 год станет нодом Малого Карпатского круга".

Ремонтно-строительные работы в рамках этого проекта уже стартовали в прошлом году. Тогда было отремонтировано шесть искусственных сооружений. В этом году с наступлением благоприятных погодных условий обновление дорог продолжится.

"Это будет современная дорожная инфраструктура с качественным дорожным покрытием, велодорожками, тротуарами, освещением и мерами безопасности дорожного движения", – подчеркивают в Службе автомобильных дорог.

Как отмечал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках программы за 2021 год было восстановлено 14 тысяч км дорог, а к концу 2024 года планируется отремонтировать 24 тысячи км дорог.