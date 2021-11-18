"Большая стройка": результат обновления "экстренных" отделений ежегодно смогут почувствовать 2 млн пациентов – Минздрав 

В общей сложности будет обновлено более 200 приемных отделений в стране.

Программа реконструкции и оснащения современным медицинским оборудованием приемных отделений неотложной помощи, которая проводится в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского, обеспечит доступ к качественным медицинским услугам для 2 млн пациентов ежегодно.

Об этом по итогам MINTRANS Forum 2021 сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Всего в ходе "Большой стройки" будет обновлено 201 приемное отделение во всех регионах Украины.

"Также обновлен автопарк экстренной медицинской помощи (только в 2021 году закуплено 622 авто + 150 млн грн выделено для дополнительной закупки машин в этом году), заработали новые сельские амбулатории (сейчас в программе 607 объектов в 24 регионах)", - добавил министр.

В следующем году по программе "Большая стройка" начинается масштабная реконструкция и техническая модернизация 48 областных больниц. В каждой области будет реконструировано по одной детской и одной взрослой больнице.

"А это 45 операционных блоков, 24 отделения экстренной медицинской помощи и 29 вертолетных площадок", - уточнил Ляшко.

Строительство новых вертолетных площадок при больницах позволит расширить тестируемую сейчас программу аэромедицинской эвакуации на все регионы.

В настоящее время пилотная программа реализуется в Киевской и Львовской областях.

По данным Минздрава, только в октябре было совершено 35 вылетов для оказания неотложной помощи. Всего же в 2021 году медики 60 раз вылетали на экстренные вызовы.

Напомним, в рамках отдельной программы Владимира Зеленского "Здоровая Украина" в 2021 году в шести пилотных областях начали установку 900 воркаут-спортплощадок для свободного занятия спортом. В следующем году будет установлено еще 9000 таких площадок практически в каждом дворе Украины.