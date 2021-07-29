"Большая стройка" соединила Хортицу с левым берегом Запорожья — Кубраков

На строительстве флагманского объекта программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» 28 июля было смонтировано последнюю секцию пролетного строения вантового моста, в результате чего были между собой соединены левый берег Запорожье и остров Хортица.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Сегодня состоялось историческое событие — остров Хортица наконец соединяются с левым берегом Запорожья», — написал Кубраков.

Он также вспомнил, как два года назад задача достроить запорожские мосты многими воспринималась нереальной. «Однако, — пишет министр, — у всей команды Большого строительства было четкое понимание, что нужно делать: наладить управленческие процессы, найти финансирование и надежного подрядчика».

Работы на объекте продолжаются в режиме 24/7, при этом, несмотря на высокие темпы, поддерживается их высокое качество.

После установки последней секции вантового моста, как пояснил Кубраков, мостостроители достроят пилон и приступят к сварке всех сегментов в одну нить балки жесткости. После этого будет произведен монтаж вант и балку жесткости опустят в проектное положение.

На следующих этапах мостовикам принадлежит устроить гидроизоляцию и уложить дорожное покрытие.

Одновременно работы продолжаются и на низовом части вантового моста, где все пролетные секции планируется установить до конца года.

Также продолжаются работы на балочных моста, который является составной частью всего мостового ансамбля.

«Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье по новой современной автомагистрали. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе», — заявил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в рамках Национальной программы восстановления мостов будет построено и отремонтировано 150 мостов и искусственных сооружений.

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