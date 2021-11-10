"Большая стройка" соединит поездами Интерсити все областные центры — Мининфраструктуры

Ведомство начинает масштабную электрификацию путей.

До 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет обеспечено скоростное железнодорожное сообщение поездами Интерсити между всеми областными центрами Украины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины по результатам форума "Большая стройка: новая железная дорога", в котором участвовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Центральная тема — системные изменения, которые ожидают Укрзализныцю.

"До конца 2024 года во все областные центры должен доезжать поезд Интерсити. Чтобы достичь этой цели, мы разворачиваем масштабную электрификацию путей. В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

К 2024 году, по словам главы МИУ, планируется электрифицировать не менее 500 км. Это позволит наладить скоростное межрегиональное сообщение и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. А скоро скоростная железная дорога должна соединить Киев и Черкассы.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год Александр Кубраков отметил участки Долинская — Николаев — Колосовка, Ворожба — Сумы и Житомир — Новоград-Волынский.

В 2021 году завершится электрификация 50 км путей. Уже завершена она на маршрутах Черноморская — Береговая протяженностью 6,5 км. На этом участке, которым пользуются крупнейшие морские порты страны, также построили второй главный путь, что увеличило его пропускную способность до 60 пар поездов в сутки.

Завершится в этом году электрификация участка Киев — Васильков-2 протяженностью 11 км. Она позволит переориентировать значительный пассажиропоток в этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт.

На 2022 год запланировано завершение электрификации участков Черкассы — станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км и Ковель — Изов — Госграница.

Ранее сообщалось, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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