"Большая стройка": Средняя стоимость 1 км дороги в Украине снизилась почти на 5 млн гривен

С начала 2021 года построили более 5 тыс. км дорог.

В Украине при реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" средняя стоимость 1 км дороги снизилась с 25 млн гривен в 2019 году до 20,7 млн в 2021-м.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, которое вместе с Укравтодором представило результаты дорожного строительства в 2021 году на форуме "Большое строительство: дороги и мосты".

"Подчеркну, что по итогам осуществленных закупок, средняя стоимость 1 км дороги почти не изменилась с 2020 года и составляет 20,7 млн грн. То есть все упреки в завышенных ценах разбиваются о конкретные факты. Цена в этом году всего на 1,5% больше, чем в прошлом, и этот рост ниже годового темпа инфляции. То есть мы до сих пор платим на 18% меньше за 1 км, чем это было в 2019 году. При том, что качество дорожных работ значительно возросло", — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В течение 2021 года, по его словам, было обновлено и построено 5 098 км дорог государственного значения и 250 искусственных сооружений, а в дорожное строительство инвестировано 106 млрд гривен.

Для сравнения: в 2019 году за 21,3 млрд гривен было построено и обновлено 846 км дорог государственного значения и 73 искусственных сооружения, в 2020-м — за 83 млрд гривен сделали 4 056 км дорог государственного значения и 158 искусственных сооружений. Таким образом, инвестиции в дорожную инфраструктуру с 2019 по 2021 годы выросли почти в 5 раз.

За 2020-2024 годы планируется обновить 24 тыс. км дорог государственного значения и 1,4 тыс. искусственных сооружений.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего в Украине по программе "Большая стройка" сделано 13 тысяч километров дорог и 560 мостов.