"Большая стройка" стимулирует дорожные компании обновлять свою технику – автодор

На строительстве дорог работает более девяти тысяч техники.

С начала реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" компании, задействованные в строительстве дорог, обновили более половины парка техники.

Об этом на MINTRANS Forum 2021 заявил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

По его словам, над дорожным строительством работают 6 080 единиц спецтехники и 3 150 единиц автотранспортной техники.

"По нашим данным, крупные компании уже меняют более 50% той техники, которая у них сейчас есть. Это будет новая техника. По данным Национальной ассоциации дорожников страны, работает уже более 9 000 единиц дорожной техники — это только по информации НАДУ. Так я считаю, что эта цифра намного больше", — сказал Ивко во время выступления на форуме.

Кроме того, благодаря президентской "Большой стройке" дорожная отрасль выходит в лидеры по использованию стройматериалов.

"Если к 2019 году мы фиксировали, что 60% стройматериалов идет на жилищное строительство, то сегодня мы фиксируем, что уже 80% щебня, производимого в стране, идет на дорожное строительство. И это в тот момент, когда потребность щебня увеличилась втрое", — отметил чиновник, добавив, что благодаря локализации производства такой спрос дает толчок развитию строительной и смежных отраслей.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за период с 2019 года до конца 2021 года будет обновлено 13 тысяч км дорог, в планах до конца 2024 года – сделать 24 тысяч км.