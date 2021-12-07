"Большая стройка": Сумщина отремонтировала все запланированные на 2021 год местные дороги

"Большая стройка": Сумщина отремонтировала все запланированные на 2021 год местные дороги

В Сумской области отремонтировали все местные дороги, запланированные на 2021 год в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

А поскольку работы продолжаются, план по ремонту дорог в Сумской области будет перевыполнен. Область, как сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий, входит в десятку лучших в Украине по уровню выполнения работ на дорогах местного значения.

Об этом сообщает Сумская ОГА.

"Пока ремонт местных дорог в области еще продолжается, а мы уже выполнили план на 100%. Это говорит о том, что у нас есть возможности организовывать процесс так, чтобы дорог делалось даже больше, чем планируется", — подчеркнул Живицкий.

Такой результат, по словам директора областного департамента развития инфраструктуры Владимира Дудченко, стал возможным, потому что благодаря программе "Большая стройка" значительно выросли объемы финансирования ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Если в 2017-2019 годах на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сумской области было выделено 1 млрд гривен, то за 2020-2021 годы — 1,9 млрд. гривен.

В 2017-2019 годах был отремонтирован 51 километр автомобильных дорог местного значения, в 2020-2021 — 150 километров.

В 2021 году в Сумской области отремонтировано 67,7 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения, что составляет 100% плана.

Среди наиболее значимых дорог, где в этом году завершился ремонт: трассы О191705 Шостка — Чаплиевка — Погореловка — Реутинцы, О191605 Тростянец — Мащанка, О190302 Кириковка — Мирное — Солнечное, О191512 Сумы — Старое Село, мостовой переход на автомобильной дороге О190204 /Р-44/ — Дяковка — Сапушино — Воробьевка – /Р-44/.

В этом году в Сумской области также выполнен капитальный и текущий ремонт улиц и дорог коммунальной собственности в 36 населенных пунктах области на 120,2 млн. грн. Отремонтировано 143,2 тыс. м2 дорожного покрытия.

Недавно в ОП сообщили, что до конца 2024 года в Украине будет сделано по программе президента Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи километров дорог.