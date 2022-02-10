"Большая стройка" термомодернизирует социальные объекты Ровенщины: экономия за отопление достигает 50%

В 2022 году планируется утеплить многоэтажки в населенных пунктах региона.

В Ровенской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" термомодернизировали ряд объектов социальной инфраструктуры, благодаря чему удалось сэкономить до 50% затрат на отопление.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, только в Дубровицком учебно-воспитательном комплексе после утепления крыши, стен, замены системы теплоснабжения и, как следствие, отключения его от централизованного отопления, экономия за прошлый год составила 800 тыс. грн.

"Похожий пример и в Малевской школе. Сегодня здесь уже провели утепление перекрытия второго этажа и стен фасадов. До этого на отопление школы шло 200-250 кв м твердого топлива в месяц. При этом средняя температура в классах была всего 10-14 градусов. В результате термомодернизации – в школе 18-20 градусов тепла, а экономия в месяц больше 40%", – рассказал Коваль.

В Ровенской ОГА также напомнили, что в 2022 году в области стартует программа президента Владимира Зеленского "Большая термомодернизация". В ее рамках планируется утеплить многоэтажки в населенных пунктах Ровенщины с населением от 30 тысяч человек.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского в Украине в течение 2020-2021 годов появилось 217 обновленных безопасных школ и 163 безопасных садика.