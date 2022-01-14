"Большая стройка": в Белой Церкви скоро появится современный ЦНАП для более 220 тысяч человек

"Большая стройка": в Белой Церкви скоро появится современный ЦНАП для более 220 тысяч человек

Реализацию проекта начали в 2021 году.

В городе Белая Церковь Киевской области строят мощный Центр предоставления административных услуг, который сможет обслуживать до 220 тысяч человек.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Реализацию масштабного проекта начали в прошлом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"У него будут такие мощности, чтобы охватить услугами всех жителей Белоцерковского района. Речь идет о более чем 220 тысячах человек и более чем о 20 тысячах местных предпринимателей", — рассказал первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Дмитрий Назаренко.

Будущий ЦНАП будет работать в формате "прозрачного офиса". Общая стоимость проекта – около 93 млн грн.

Напомним, что по состоянию на конец прошлого года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было построено 200 новых школ, 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона, 25 бассейнов и десятки других объектов социальной инфраструктуры.