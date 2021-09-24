Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Большая стройка": в Каневе создают современный парк возле Шевченковского центра

Дата публикации
Просмотры
175
"Большая стройка": в Каневе создают современный парк возле Шевченковского центра

В Каневе возле новопостроенного Шевченковского культурного центра будет создан современный парк.

Там разместятся крупнейшая в городе детская площадка и функциональные спортивные локации, которыми смогут пользоваться также люди с инвалидностью.

Об этих планах сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Работы по созданию парка, по словам Скичко, уже стартовали.

©

"Первый шаг мы уже сделали: отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить извне все без изменений — это как сделать капремонт в одной комнате, а остальную часть квартиры оставить в разрухе. Мы же за комплексный подход в любом проекте. Поэтому наш следующий шаг — создание современного парка возле Шевченковского культурного центра. Сейчас над этим и работаем", — отмечает Александр Скичко.

©

История строительства Шевченковского центра началась еще 36 лет, а завершить этот долгострой удалось по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Заведение будет называться Shevchenko HUB.

©

Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" стартовала также программа "Большая реставрация" по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, она рассчитана на несколько лет

Дата публикации
Просмотры
175
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Email
Следующая публикация