"Большая стройка": в Никополе скоро заработает первый в городе спорткомплекс с бассейном

"Большая стройка": в Никополе скоро заработает первый в городе спорткомплекс с бассейном

Особенностью спорткомплекса станет "умное" оборудование.

В городе Никополь завершается строительство "с нуля" современного спортивного комплекса с бассейном.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Объект создают в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Для Никополя это будет первый в его истории подобный спорткомплекс.

На объекте в две смены работают более 70 строителей. Они уже завершают укладку кафельных плиток и шпаклевку стен под покраску, устраивают электричество. На финишном этапе монтаж энергоэффективного вентилируемого фасада здания. Также установлены окна и большие витражи.

Территорию вокруг почти закончили выкладывать тротуарной плиткой. Рядом со зданием будут высажены лиственные и хвойные деревья.

"Продолжаем развивать на Днепропетровщине спортивную инфраструктуру. Обновляем пришкольные стадионы. Модернизируем две большие арены в Кривом Роге. Строим сразу три новых бассейна. Один из них – в Никополе", – отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Здание спорткомплекса будет разделено на две части. Одна – административная, где будут расположены раздевалки, душевые и тренерские.

В другом крыле обустроят чаши большого и малого бассейнов. Взрослый – 25-метровый, детский – вдвое меньше. Бассейны будут вмещать 100 посетителей, а трибуны будут рассчитаны еще на 50 мест.

"Будет модерновое яркое здание. Полностью приспособленное для людей с инвалидностью. На входе предусмотрен пандус и тактильная плитка, специальные указатели шрифтом Брайля. В обоих бассейнах – подъемники", – сказал гендиректор подрядной компании Сергей Гавриленко.

Особенностью спорткомплекса будет "умное" оборудование. Системы отопления, вентиляции и очистки воды будут объединены в единый центр, поддерживающий комфортный микроклимат внутри. Воду будет дезинфицировать ультрафиолетовый фильтр.

Напомним, ранее сообщалось, что в другом городе области – Кривом Роге – программа "Большая стройка" начала восстановление двух спортивных арен: футбольных стадионов "Металлург" и "Спартак".

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