"Большая стройка": в ОГА рассказали об уникальности самого высокого флагштока в Ровно

"Большая стройка": в ОГА рассказали об уникальности самого высокого флагштока в Ровно

Самый высокий флаг Ровенской области подняли синхронно с флагами по всей территории Украины.

В честь Дня Государственного Флага в Ровно подняли самый большой флаг в истории области.

Флаг размером 12 на 8 метров развевается на новом 50-метровом флагштоке, который установили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Ровенская ОГА.

Самый высокий флаг Ровенской подняли синхронно с флагами в каждой области, в частности в географическом центре Украины — Черкасской области с участием главы государства Владимиром Зеленским.

"Сегодня запестрели тысячи флагов во всех регионах Украины и за ее пределами. Сине-желтый стяг — это не просто атрибут государства. Это символ борьбы за независимость, это наш ангел-хранитель, который развевается в небе. И хотя наш флаг состоит только из двух цветов, он вызывает целую палитру эмоций", — подчеркнул президент Украины.

Во время церемонии председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль почтил память героев, которые рисковали своей жизнью, защищая свободу и достоинство, которое олицетворяет флаг Украины.

"Сегодня мы не можем не вспомнить Василия Червония, который был идейным лидером наших земляков. Это также Николай Поровский, Татьяна Редюк, Роман Омельчук и Иван Демьянюк, а еще тысячи патриотов, внесших значительный вклад в развитие нашего государства. Благодаря именно вашей смелости мы можем гордиться Украиной и развивать ее вместе", — подчеркнул Виталий Коваль.

Уникальность самого высокого в Ровенской области флага заключается в том, что он станет одним из основных элементов мемориала Героям Небесной Сотни и воинам АТО/ООС, который планируют обустроить на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, в Киеве состоялась церемония поднятия Флага Независимости Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку