"Большая стройка" в период пандемии обеспечила работой более 200 тысяч человек – ОП

"Большая стройка" в период пандемии обеспечила работой более 200 тысяч человек – ОП

Во время действия ограничений в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, программа Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» обеспечила работой более 200 000 человек.

Такие данные привела заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время Всеукраинского Форума «Украина 30. Трудовые ресурсы».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Большая стройка» обеспечила работой более 200 тысяч работников: рабочих, проектировщиков, специалистов по реконструкции школ, садиков, больниц и стадионов», - сказала Свириденко.

Одновременно, по ее словам, в Украине действовал ряд государственных программ по поддержке бизнеса и работников, временно утративших доходы из-за карантинных ограничений.

Так, около 400 000 работников предприятий, рабочий день или неделя на которых были сокращены, получили в 2020 году в среднем по 7 500 грн. В общей сложности этот пакет помощи составил почти 3 млрд грн.

Отдельно действовала программа поддержки предпринимателей, которые вынуждены были останавливать работу своих предприятий из-за попадания их регионов в красную зону. Помощь в размере 8000 грн. в 2020 году получили более 480 тыс. ФОПов и работников малых предприятий. В 2021 году такая помощь была оказана 340 тыс. предпринимателей.

Кроме этого, по словам Свириденко, почти 95 тыс. безработных прошли в прошлом году обучение в государственной службе занятости, и практически каждый из них нашел новую работу.

По оценкам замглавы ОП, программа поддержки предпринимателей, известная под названием «5-7-9», предоставила доступные кредиты 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе. За счет доступного кредитования удалось сохранить и создать около 20 000 рабочих мест.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщал о запуске программы «Доступное жилье», которая дает возможность получения ипотечного кредита по фиксированной ставке 7% годовых при первом взносе 20%. Для отдельных категорий населения ставка составляет 5%, а первый взнос равен нулю.

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