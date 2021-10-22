"Большая стройка": в Полтаве открыли новый подземный паркинг для карет скорой помощи

Подземный паркинг для карет скорой помощи был открыт в Полтаве в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На строительство нового паркинга из государственного и областного бюджетов были направлены 88,9 млн грн, сообщила Полтавская ОГА.

"Новый подземный паркинг расположен на месте старого гаража для "скорых", который был возведен еще в 1970-х годах и не отвечал необходимым требованиям. Площадь нового паркинга увеличена почти вдвое - до 2400 квадратных метров", - рассказала пресс-служба ОГА.

Сейчас паркинг может вместить до 50 "скорых". Там были оборудованы диспетчерская, подъемник для осмотра технического состояния машин, а также комнаты отдыха для водителей. Помещение соединено переходом к центру экстренной медицинской помощи. На крыше объекта был создан минипарк для пациентов нового областного кардиоцентра, который был возведен в прошлом году также в рамках "Большой стройки".

"Установлено информационное табло. Когда поступает вызов, на нем публикуется адрес, по которому нужно прибыть для оказания помощи. В сентябре получили сертификат готовности объекта к эксплуатации", - отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов во время открытия паркинга.

В свою очередь замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также присутствовал при открытии, отметил, что такие паркинги являются примером для подражания для других регионов, ведь они повышают эффективность оказания неотложной медицинской помощи.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в планах "Большой стройки" до конца года построить и обновить 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине.

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