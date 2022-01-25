"Большая стройка": в Ровно за два года возведут новый хирургический корпус областной клинической больницы

"Большая стройка": в Ровно за два года возведут новый хирургический корпус областной клинической больницы

В этом году в Ровно начнется строительство нового хирургического корпуса областной клинической больницы.

Реализовать проект запланировано в три очереди в течение 2022-2023 годов в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.

В настоящее время для проекта уже изготовлен экспертный отчет. Общая стоимость строительства составит 1,25 млрд грн.

"Предусматривается строительство 8-этажного современного хирургического корпуса с операционным блоком, отделением анестезиологии с кроватями интенсивной терапии, стационарными отделениями хирургического профиля, хирургического блока с применением инновационных малоинвазивных хирургических технологий", – рассказали в ОГА.

Другие корпуса областной клинической больницы будут капитально отремонтированы. В частности, уже в текущем году планируется обновить здания главного корпуса и поликлиники, кардиологического отделения и хирургического корпуса.

"Из областного бюджета на изготовление проектной документации предусмотрено по 1 млн грн на каждый объект. Сейчас проводится работа по техническим задачам и выходным данным для проектирования объектов областных больниц", - добавили в ОГА.

Как ранее сообщил Президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы "Большая стройка" за два года были построены и модернизированы более 200 приемных отделений украинских больниц и 600 сельских амбулаторий.