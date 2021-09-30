"Большая стройка": в Северодонецке в 2022 году откроется хирургический комплекс Луганской областной больницы

"Большая стройка": в Северодонецке в 2022 году откроется хирургический комплекс Луганской областной больницы

В Северодонецке уже в 2022 году начнет принимать пациентов новый хирургический комплекс Луганской областной больницы.

Его сейчас активно строят на улице Сметанина, 5Т в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Этот объект рассчитан на два года. В этом году мы получили 34 млн гривен, а вообще он стоит больше 300 млн гривен. Были вопросы, почему такая большая сумма. Потому что это не просто стены. В эту сумму входит не только капитальный ремонт и строительство этого помещения, но и полностью оборудование", — рассказал Сергей Гадай.

Первая очередь работ, по его словам, будет принята в декабре. А в будущем году планируется открытие современного хирургического отделения.

Продолжаются также переговоры об открытии в том же корпусе отделения челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал в планах реализации программы "Большая стройка" обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры — больниц, приемных отделений, школ, детских садов и стадионов.

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