"Большая стройка": в следующем году Укрзализныця построит полсотни вагонов-зерновозов

В настоящее время общий парк вагонов-зерновозов УЗ составляет 11,4 тыс. единиц.

Укрзализныця в 2022 году планирует построить на собственных производственных мощностях в Панютинском вагоноремонтном заводе 50 вагонов-зерновозов.

Об этом заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, передает пресс-служба компании.

Обновление подвижного состава пройдет в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В следующем году планируем пополнить парк зерновозов, пользующихся стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", – рассказал Камышин.

По его словам, в октябре среднесуточная погрузка зерновых грузов составила 131,4 тыс. тонн – это наибольший показатель за 10 лет.

"Нам удалось в сжатые сроки исправить ситуацию с подготовкой к сезону перевозки зерновых и сейчас мы демонстрируем хорошие результаты. Уверен, что в партнерстве с аграриями нам удастся перевезти рекордные показатели зерна в этом году, значительно нарастить экспортные показатели и улучшить экономическое состояние Украины", - приводит слова Камышина пресс-служба УЗ.

Новый вагон для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов модели 19-6938 был разработан в 2019 году филиалом "Панютинский вагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця". Он имеет увеличенный объем – 120 м³, тогда как максимальный объем старых зерновозов – 94 м³. Конструкционная скорость вагона – до 120 км/ч. Вагон сертифицирован для эксплуатации как на железных дорогах Украины, так и на экспортных направлениях.

В настоящее время общий парк вагонов-зерновозов УЗ составляет 11,4 тыс. единиц. В ближайшие годы компания планирует его обновить, для чего была разработана концепция обновления парка грузовых вагонов до 2028 года, одобренная 30 сентября 2021 года на заседании Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования Укрзализныци. В течение следующих семи лет планируется построить и обновить около 15 тыс. зерновозов, в том числе 3,6 тыс. — на предприятиях АО "Укрзализныця".

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский объявил о старте программы "Большая стройка" на украинской железной дороге. Так, создание новой железной дороги будет предусматривать масштабное обновление подвижного состава и железнодорожных путей. В частности, к 2028 году планируется обновить десятки тысяч грузовых вагонов.

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