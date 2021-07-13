"Большая стройка": В Святогорском госпитале ветеранов войны достраивают отделение реабилитации

Там будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики.

В Святогорске на Донетчине приближается к окончанию строительство корпуса для отделения физической и реабилитационной медицины в областном госпитале ветеранов войны.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Корпус возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас в корпусе почти закончили ремонтные работы, выполняются пусконаладочные работы по подведению коммуникаций.

Для отделения закупили также оборудование на 34 млн гривен.

"Это разнообразные тренажеры, в том числе тренажеры, которые будут работать в бассейне, диагностическое оборудование, магнитно-резонансный томограф. Ультразвуковая диагностика будет проводиться на наисовременнейшем оборудовании, а также рентген-служба, лабораторные исследования. Сейчас мы проводим подготовку специалистов, которые смогут работать с этим оборудованием", — рассказывает директор департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики. Реабилитация участников АТО/ООС станет одним из приоритетных направлений деятельности госпиталя, рассчитанного сейчас на 180 коек.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что программой на этот год предусмотрено обновление 177 приемных отделений в больницах.

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