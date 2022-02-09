"Большая стройка": в Запорожье создали видеомодель ж/д путепровода, который присоединят к магистрали через Днепр

"Большая стройка": в Запорожье создали видеомодель ж/д путепровода, который присоединят к магистрали через Днепр

В Запорожье началось активное строительство железнодорожного путепровода, который станет частью автотранспортной магистрали через Днепр.

Служба автомобильных дорог в Запорожской области обнародовала в YouTube видеомодель этого проекта.

На данный момент на объекте, названном "сооружением №18", выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры, а также идет вибропогружение шпунтовых свай.

Предполагается, что под железнодорожным путепроводом со стороны улицы Тюленина будет проходить заезд на вантовый мост, открытый 22 января.

Достройка всей Автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Магистраль непрерывного движения будет иметь общую длину более 9 км. Она состоит из 6 транспортных развязок, включающих 26 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Ее официальное строительство стартовало в 2004 году, но впоследствии было остановлено. В декабре 2020-го в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли проезд первым проездом балкового моста, который соединил район Бабурка и остров Хортица через реку Старый Днепр.

А 22 января 2022 открыли автомобильное движение первым проездом вантового моста, соединившим Хортицу с центром Запорожья.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко аноносировал строительство двух других крупных мостов – в Кременчуге через Днепр и в Ямполе через Днестр.