"Большая стройка": вантовый мост на Хортицу засияет сине-желтыми красками

Строительство верховой части вантового моста вышло на финишную прямую.

Вантовый мост через Днепр, строительство которого завершается в Запорожье, будет подсвечен цветами Государственного флага Украины.

Об этом сообщает Укравтодор.

Флагман программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет оборудован LED-освещением. Лампы будут установлены на вантах, пилонах и других элементах искусственного сооружения. В темноте они будут светиться синим и желтым цветом.

"Уже выполняются работы по обустройству подсветки… В Украине мосты еще не освещались", — рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Горбань.

Строительство верховой части вантового моста – сооружения №10 Автотранспортной магистрали через реку Днепр в г. Запорожье – вышло на финишную прямую. Мостостроители смонтировали все 48 вантов и готовятся к опусканию пролетного строения. До конца года движение по верховой части моста будет открыто.

Мост соединяет остров Хортица с центром Запорожья.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы обновить и построить в этом году по его программе "Большая стройка" 245 мостов по всей Украине.