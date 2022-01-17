"Большая стройка": Во Львове построят многофункциональную арену, которая сможет принять матчи Евробаскета

Строительство арены начнется в 2022 году.

"Ледовая арена" во Львове, которую создадут в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет одним из мест проведения матчей мужского Чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году в случае получения Украиной права на проведение первенства.

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Глава области рассказал, что строительство арены на 10 тысяч зрителей должно начаться уже в этом году. Сейчас на месте будущей арены продолжаются геодезические работы, параллельно готовится проектно-сметная документация.

"Чтобы ознакомиться с проектом и местом строительства спортивного объекта, а также всей важной туристической инфраструктурой Львова, сегодня нас посетила делегация Международной федерации баскетбольных ассоциаций", - отметил Козицкий.

Он пояснил, что встреча посвящена подготовке к Евробаскету-2025, на проведение которого претендует Украина. Поэтому в этом году в Киеве, Львове и Днепре начнется строительство современных спортивных баскетбольных стадионов европейского образца.

На львовской арене смогут проходить игры по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию, а также матчи по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, теннису, флорболу.

Также главный зал сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА (смешанных боевых искусств), восточных единоборств, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, а также проведения культурных мероприятий. В залах арены смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту.

"Верю, что "Ледовая Арена" во Львове как мультифункциональный центр для разных видов спорта станет визитной карточкой нашей области", – резюмировал Козицкий.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы Тургаем Демирелем по поводу заявки Украины на принятие ЕвроБаскета-2025 и создания новой спортивной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".