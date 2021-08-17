"Большая стройка" Ямпольского моста на границе с Молдовой закончат к концу следующего года

"Большая стройка" Ямпольского моста на границе с Молдовой закончат к концу следующего года

В Винницкой области начали подготовительные работы к строительству Ямпольского моста через Днестр.

Он станет частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой и продолжением автодороги Р-08 Немиров — Ямполь. Завершить работы планируется до конца 2022 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

Сейчас компания-подрядчик ООО "СП" Автострада "снимает слой плодородной почвы, вырубает поросли и устраивает площадки для техники.

"Мост сводим в окрестностях города Ямполь и недалеко молдавского села Косэуц. Подъезде к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский — Ямполь — Бершадь — Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев — Сорока", — говорится в сообщении службы.

Строительство моста осуществляется по модели "design-build". Подрядная организация занимается и проектированием и строительством. Эта модель экономит время и удешевляет реализацию проекта.

Проект предусматривает строительство 2-х подходов: 1,068 км с украинской стороны и 5 км с молдавской. На мосту длиной 641 м разместят 21 сопротивления от 8 до 40 м. Длина эстакады — 668 м.

Сейчас Украину и Молдову соединяет мост в зоне КПП "Могилев-Подольский — Отач" и мост на пункте пропуска "Бронница — Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн. На КПП "Ямполь — Косэуць" работает только устарела паромная переправа.

Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев — Кишинев.

Напомним, ранее заместитель председателя ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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