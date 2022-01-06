"Большая стройка": Южный обход Днепра разгрузил город от транзитного транспорта

Новопостроенный Южный обход города Днепр разгрузил областной центр от транзитного транспорта, двигающегося по Южному мосту в направлении Запорожья.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Первую объездную Днепра построили в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Трасса первой категории протяженностью 7 км с четырьмя полосами движения рассчитана на 20 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря ей, по словам начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Коломийцева, удалось разгрузить, в частности, улицы Яснополянская и Космическая. Фуры больше не портят покрытие на них. А по свидетельству местных водителей, пробок стало меньше и сократилось время в пути.

Потоки местного и транзитного транспорта распределяет двухуровневая развязка на пересечении с Аэропортовской улицей.

В настоящее время продолжается строительство Северного обхода города.

«В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южного обхода днепряне ждали давно. В настоящее время первым объездным областным центром уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные», — отметил председатель ОГА Валентин Резниченко.

Недавно президент Владимир Зеленский отметил, что за два года реализации инициированной им программы «Большая стройка» в Украине обновили уже более 40% основной дорожной сети.