"Большая стройка": Зеленский проверил, как в Каневе достроили Шевченковский центр

HUB строили более 35 лет.

Шевченковский культурный центр в Каневе, получивший название Шевченко HUB, был достроен в 2021 году после включения его в программу "Большая стройка". До этого его строительство длилось в течение 36 лет.

С обновленным Шевченко HUB в рамках рабочей поездки в Черкасскую область ознакомились инициатор "Большой стройки" Президент Владимир Зеленский и Первая Леди Украины Елена Зеленская, сообщили в Офисе Главы государства.

"36 лет! Целых 36 лет в Каневе не могли достроить Шевченковский культурный центр. За это время на карте мира появлялись с нуля огромные современные города. А в Каневе не могли достроить Шевченковский центр. Президенты лично обещали достроить. Но он все так и стоял", - написал по этому поводу в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

На то, чтобы завершить строительство Шевченковского центра, понадобилось 5 месяцев, после чего еще в течение одного месяца была приведена в порядок прилегающая территория, где были обустроены сквер, детская площадка и спортивные локации. В настоящее время проводится капитальный ремонт улиц Энергетиков и Шевченко в центре Канева.

По словам главы Черкасской ОГА Александра Скичко, целью достройки Шевченко HUB было не просто обустройство концертного зала, который бы использовался несколько раз в год для торжественных мероприятий. Шевченковский центр стал активным публичным пространством для ежедневного посещения жителей Канева и гостей города. Среди прочего здесь обустроен современный выставочный зал и школа искусств на 19 аудиторий.

Кроме этого, в Шевченко HUB оборудован зрительный зал на 700 мест.

Напомним, целью программы Владимира Зеленского "Большая стройка" является создание качественной инфраструктуры во всех регионах Украины.

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