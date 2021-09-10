«Большая стройка» Зеленского до 14 октября обновит все знаковые объекты Хортице

Ко Дню защитников и защитниц Украины 14 октября на острове Хортица завершатся работы по реконструкции и ремонту всех знаковых объектов, вошедших в 2021 году в проекта «Большая реставрация», что является частью программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщили в проектных офисе возрождения острова Хортица.

В частности, будет полностью готово и открыто для посещения «Казачий круг» на холме. В конце лета здесь уже прошел музыкальный фестиваль ZOUND 2021, который собрал более 15 000 человек. Сейчас на «Казацком кругу» продолжается установка скамеек и подсветка скульптур. Завершается также нанесение разметки на расположенной неподалеку парковке, установка дорожных знаков и «лежачих полицейских».

От «Казачьего круга» в Музей истории запорожского казачества и к историко-культурному комплексу «Запорожская Сечь» прокладывается удобная пешеходная дорожка.

Ремонт Музея истории запорожского казачества был также запланирован на этот год. Здесь уже полностью обновлена ​​кровля, протекавшая в течение многих лет. Теперь она стала современным смотровой площадкой. В Музее завершается обустройства и декорирования фасадов.

У главного входа достраиваются помещения для касс, гардероба и санузлов. На большой стене Музея будет размещен новый логотип Хортицы. Музейная площадь, на которой высадят новые деревья, планируют открыть также до 14 октября.

Еще одним объектом, который будет сдан ко Дню защитника Украины, станет холм с флагштоком и смотровой площадкой. Его временно уже открывали для посещения на День флага и День независимости. Сейчас здесь уже установлены П-образные конструкции для освещения тропинки и вскоре будут установлены инклюзивные трехуровневые поручни для детей, людей с инвалидностью и для людей почтенного возраста.

Отличительной особенностью холма станут арт-объекты в виде больших колец, символизирующих круг жизни и круг единения.

Для всех посетителей Хортице 14 октября главный партнер восстановления объектов острова, группа Метинвест, организует уникальное лазерное шоу.

Работы по восстановлению всех объектов Хортице, запланированных на 2021, стартовали в июне и были проведены в сжатые сроки.

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская акцентировала внимание на том, что Хортица станет первым туристическим объектом, на котором будут соблюдены все современные нормы инклюзивности.

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