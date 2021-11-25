"Большая стройка" Зеленского оснастит новую государственную авиакомпанию самолетами производства Airbus

В четверг, 25 ноября, Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о развитии и сотрудничестве в сфере авиации с европейской авиастроительной компанией Airbus.

Согласно меморандуму, Украина сможет закупить 22 самолета для нового государственного авиаперевозчика в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Меморандум определяет порядок создания в Украине национального авиаперевозчика с возможностью приобретения самолетов производства Airbus для создания современного флота.

"В частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350)”, - говорится в сообщении.

В перспективе Airbus готов рассмотреть возможность сотрудничества с украинской авиакосмической отраслью. Согласно законопроекту №6298, который приняла за основу Верховная Рада 8 ноября, на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика будет выделено 500 млн грн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках президентской программы "Большая стройка" будет создана национальная авиационная компания, которая будет летать по Украине и миру.