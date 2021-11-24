"Большая стройка" Зеленского открыла Украину для новых туристических рынков – СМИ

В 2021 году количество туристов из Саудовской Аравии уже достигло 40 тысяч.

За счет проведения промо-кампании за рубежом и массового обновления транспортной инфраструктуры по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" туристические потоки в Украину существенно возросли, в том числе, открылись и новые направления.

Подробности сообщаются в материале на Obozrevatel.

"Сейчас мы наблюдаем не только возвращение туристов в Украину, но также повышение уровня внутренних поездок и значительную переориентацию основных туристических рынков для Украины. Речь идет об увеличении количества туристов не только из Европы, но и из отдаленных стран, таких как Королевство Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты", - приводит издание слова министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В этом году количество туристов из Саудовской Аравии уже превысило 40 тысяч, что в 10 раз превзошло показатели доковидного 2019 года.

Увеличению количества туристов из этой ближневосточной страны, с одной стороны, поспособствовал выход на украинский рынок ведущего саудовского лоукостера Flynas, с другой – туристические локации внутри Украины стали намного доступнее за счет масштабного обновления дорожной инфраструктуры в рамках "Большой стройки".

"В этом году иностранцы из стран Азии составили около 25% всех туристов. Усилились и туристические потоки из Северной Америки и стран Африки", - добавляют авторы материала.

Кроме этого, недавно на украинский рынок уже вышла крупнейшая туристическая авиакомпания Германии – лоукостер Eurowings (Lufthansa Group). А скандинавская SAS открыла новый рейс в Стокгольм.

"По оценкам экспертов из Ukraine Economic Outlook, "Большая стройка" еще в 2020 году начала оказывать положительное влияние на экономику. На декабрь прошлого года мультипликативный эффект от новой инфраструктуры составлял 2,05 грн. То есть, за каждую 1 гривну, инвестированную в дороги или мосты, ВВП страны растет за счет смежных отраслей уже на 2 гривны и 5 копеек", - сообщается в материале.

Напомним, недавно сообщалось о старте формирования новой украинской железной дороги, которое будет проходить в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка". В ближайшие годы планируется поставить Укрзализныце 500 новых спальных вагонов украинского производства и электрифицировать более 500 км путей.