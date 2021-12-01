«Большая стройка» Зеленского отремонтировала дорогу к будущему КПП на границе с Польшей

«Большая стройка» Зеленского отремонтировала дорогу к будущему КПП на границе с Польшей

Во Львовской области завершился ремонт 12 км дороги до будущего пункта пропуска Нижанковичи — Мальховице. Речь идет об участке от Дрогобыча до границы Самборского района на трассе Т-14-18 Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый. Дорогу обновляют в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщает Укравтодор.

"У дороги важное социальное значение для Львовщины, поскольку ведет к будущему пункту пропуска Нижанковичи — Мальховице", — отмечается в сообщении.

Участок от Дрогобыча до границы Самборского района начали ремонтировать еще в 2018 году. Но тогда удалось только демонтировать старое покрытие, усилить основание и уложить нижний слой асфальтобетона. Из-за отсутствия целевого финансирования работы пришлось прекратить.

Сейчас параллельно идет капитальный ремонт участка трассы Т-14-18 Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый от Самбора до Нижанковичей за средства польского кредита в рамках проекта «Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе».

В общей сложности на автодороге Т-14-18 охвачено ремонтом почти 60 км.

Напомним, ранее в Офисе президента анонсировали планы за 2021-2022 годы обновить в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство» более 600 км дорог к пунктам пропуска на границах и открывать новые пункты пропуска. Еще 150 км таких дорог было обновлено в 2020 году.