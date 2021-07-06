"Большая стройка" Зеленского отремонтирует 116 км "дороги президентов" в сторону Молдовы

Трассу Р-08 Немиров-Ямполь, известную как "дорога президентов", в этом году отремонтируют на протяженности 116 км.

Работы на этой дороге в Винницкой области уже стартовали и ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Винницкая ОГА, обновление этой дороги является шагом к реализации Меморандума относительно развития транзитно-транспортного потенциала между двумя странами, который подписали в начале года президенты Украины и Молдовы.

На дороге, по словам главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, работает 300 единиц дорожно-строительной техники. Предусмотрено не только обновление покрытия, но и ремонт пяти мостов. Завершение ремонта должно состояться уже в этом году.

"Если сейчас поедете дорогами Винницкой области, увидите, что в регионе по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" идет реконструкция дорог, старых дорог, к которым не доходили очень много лет. Качественные дороги и инфраструктура - это не только о комфорте, это о безопасности, о повышении уровня жизни и развитии всего региона. А еще это рабочие места", — отметил Борзов.

Недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что одна из задач программы — сшить Украину дорогами европейского качества. В частности, завершить обновление трассы Стрый-Изварино, которая проходит через всю Украину с Запада на Восток, планируется к 30-летию Независимости.

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