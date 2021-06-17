"Большая стройка" Зеленского позволила провести первую на Полтавщине операцию на открытом сердце

В Украине в 34 центрах делают операции на открытом центре.

В новом корпусе Полтавского областного кардиоваскулярного центра, построенном в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", успешно проведена первая операция аортокоронарного шунтирования. Подобную операцию на Полтавщине провели впервые, что позволило включить областной кардиоцентр в число клиник, приспособленных для операций на открытом сердце.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Для медицины области – это исторический момент и шаг в будущее. Пациент – 70-летний житель Кременчуга. Сейчас он чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно. Эта уникальная для Полтавщины операция является результатом нашей консолидированной работы: медиков, строителей, государственной и областной властей", – прокомментировал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Группу киевских и полтавских хирургов, проводивших операцию, возглавлял директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Василий Лазоришинец. По его оценке, Полтавский кардиоцентр обеспечен всем необходимым для проведения подобных операций.

Как рассказал Лазоришинец, в настоящее время в Украине существует 49 кардиохирургических центров. Из них операции на открытом сердце делают в 34.

"С сегодняшнего дня Полтавский областной клинический медицинский кардиоваскулярный центр стал полноправным хирургическим центром, ведь выполнена первая операция с искусственным кровообращением в регионе. Это даст возможность оперировать на европейском уровне", – отметил директор института имени Амосова.

По данным Олега Синегубова, потребность в операциях аортокоронарного шунтирования очень высока. Сегодня в Украине проводится только 140 операций на миллион человек, тогда как за рубежом этот показатель составляет 1300-1800 операций.

Для того, чтобы полтавские хирурги уже через несколько лет смогли проводить подобные операции самостоятельно, они пройдут практический курс обучения в институте имени Амосова.

"К 2027 году мы поставили себе амбициозную цель: сформировать доступную и качественную медицину на всех уровнях: от маленького села до крупного города", - отметил Синегубов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и оснащено современным диагностическим оборудованием 177 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

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