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"Большая стройка" Зеленского проложит 35 км хорошей дороги от Ровно до Гощи

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"Большая стройка" Зеленского проложит 35 км хорошей дороги от Ровно до Гощи

На Ровенщине начали активный ремонт 35-километрового участка дороги Р-77 Ровно-Тучин-Гоща.

Дорогу от так называемого "Житинского кольца" на северном подходе до города Ровно, а также до трассы М-06 Киев-Чоп, восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Ровенская ОГА.

"Весь комплекс строительных работ, а это новый асфальт, безопасные тротуары, искусственное освещение и вся сопутствующая инфраструктура, планируют выполнить до конца строительного сезона 2022 года", - говорится в сообщении ОГА.

Ремонт будут осуществлять в два этапа. Сначала дорожники соединят качественной автодорогой села Великий Житин, Новая Украинка, Шубков, Котов, Тучин, Воскодавы, Чудница с главной транспортной артерией Ровенской области - автодорогой Киев-Чоп и областным центром. После этого начнется ремонт дороги Р-77 от Гощи в Острог.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных

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