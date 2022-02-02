"Большая стройка" Зеленского расширит объездную Львова

Дорога станет современной и будет соответствовать параметрам І-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

Служба автомобильных дорог во Львовской области сообщает, что совместно с Львовской областной государственной администрацией проводятся консультации и рабочие встречи относительно реконструкции существующей объездной дороги Львова на участках Западного обхода и части автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

Проект будет осуществлен в рамках реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В час пик на этой дороге в пробках можно простоять немало времени. А это, в свою очередь, способствует снижению безопасности дорожного движения, отработанные же газы автотранспорта оказывают существенное влияние на экологию региона, а о комфорте вообще не стоит говорить", – отмечает Служба автомобильных дорог.

По поводу того, как лучше организовать начало реконструкции, продолжаются совещания с руководителями ряда объединенных территориальных громад. При этом определенный алгоритм действий уже наработан: по состоянию на сегодняшний день есть проектная документация, которая ожидает экспертизы, информирует руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

"Кроме этого, мы уже начали процедуры по подготовке для выкупа и изъятия земель. Сейчас активно проводим соответствующую работу с Зимноводовской ОТГ и ожидаем в ближайшие дни активного содействия со стороны Львова в части поселка Рудно и Рясне-Русская Львовской ОТГ", – добавили в дорожном ведомстве.

Предусматривается, что реконструированная дорога станет современной и будет соответствовать параметрам І-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

А тем временем в Украине, с начала запуска "Большой стройки", отремонтировано уже 14 тысяч км дорог, сообщает координатор программы и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. К 2024 году объем реконструированных дорог составит 24 тысячи км.