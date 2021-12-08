"Большая стройка" Зеленского реконструировала 50-летний спорткомплекс в Виннице

Работы стартовали в сентябре 2018 года.

В Виннице после реконструкции открылся спорткомплекс "Аква-Вин", в котором есть 25-метровый бассейн с вышками для прыжков, тренажерные залы и необходимая инфраструктура для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Винницкая ОГА.

Работы стартовали в сентябре 2018 года и были завершены в этом году благодаря включению спорткомплекса в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Спорткомплекс был построен 50 лет назад по заказу советской армии, и с тех пор капитально не ремонтировался.

Первый заплыв в реконструированном бассейне совершил двукратный серебряный призер Олимпийских игр 1992 года Павел Хныкин.

В трехэтажном спорткомплексе, кроме бассейна 25х14 м, есть гимнастический, атлетический и игровой залы, зрительские балконы, зал для борьбы, трибуны.

После капремонта он стал полностью инклюзивным – пандусы, лифты, подъемник в бассейне, раздевалка и санузел для людей с инвалидностью. СК сможет принимать соревнования по плаванию и игровым видам спорта. Воспитанники городских спортивных школ будут пользоваться спорткомплексом бесплатно.

Как известно, программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрено обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры, в том числе спортивных, по всей Украине.