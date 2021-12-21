"Большая стройка" Зеленского реконструировала старый бассейн возле Львова под олимпийские стандарты

В с. Давыдов возле Львова открыли восстановленный бассейн детской юношеской спортивной школы "Тризуб плюс", обустроенный по олимпийским стандартам.

Реконструкцию провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Львовская ОГА.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

"Реализация проекта создаст условия для проведения тренировочных занятий 150 воспитанников ДЮСШ, а также позволит проводить спортивные соревнования по водным видам спорта местного, районного, областного, государственного уровней. Дети должны расти не только образованными, но и физически здоровыми", - подчеркнул глава областной администрации Максим Козицкий.

Бассейн ДЮСШ "Тризуб плюс" построили еще в 1989 году. Долгое время он был в неудовлетворительном техническом состоянии.

Реконструкция длилась три года. За это время рабочие провели внутренние и внешние строительные работы, утеплили фасад, заменили окна и двери, провели подводку инженерных сетей. Также здесь отремонтировали 2 бассейна: учебно-тренировочный для взрослых и бассейн для плавания младшего и среднего школьного возраста.

"Сейчас на объекте продолжаются заключительные работы – укладка плитки и обустройство большой чаши. Полноценное введение в эксплуатацию запланировано на март 2022 года", - добавляют в областной администрации.

Общая стоимость проекта составила 26,9 млн. грн. Из них 15,6 млн грн направили из государственного бюджета, 5,5 млн грн – из областного бюджета, еще 5,8 млн выделили из бюджета громады.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов.